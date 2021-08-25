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Походження коронавірусу — розвідка США надала секретну доповідь Байдену, фото - pixabay
Походження коронавірусу — розвідка США надала секретну доповідь Байденуhttps://racurs.ua/ua/n159205-pohodjennya-koronavirusu-rozvidka-ssha-nadala-sekretnu-dopovid-baydenu.htmlРакурс
Дані про походження коронавірусу три місяці збирали співробітники розвідки США. Утім, вони не можуть визначиться з остаточною версією походження хвороби, яка спричинила пандемію.
Розвідники подали на стіл президента Джо Байдена нову засекречену доповідь про походження коронавірусу.
The Washington Post з посиланням на власні джерела розповідає, що остаточних висновків у звіті немає. Йдеться про два варіанти розвитку подій:
- коронавірус міг виникнути природним шляхом в результаті контакту тварини з людиною;
- хвороба поширилася з китайської лабораторії.
Газета повідомляє, що розвідка має намір розсекретити частину звіту.
У травні розвідслужби США отримали від Байдена доручення знайти відповідь на питання про походження коронавірусу.
Попри аналіз безлічі існуючих розвідданих і пошук нових доказів співробітники спецслужб не прийшли до єдиної думки, — пише The Washington Post.
Одне з джерел газети зазначило, що розвідники погано впоралися із завданням наукового спрямування.
Нагадаємо, що у серпні Китай відмовився від заклику ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19. У середині січня 13 експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я працювали в Ухані і розслідували ймовірні причини поширення інфекції.
Тоді ВООЗ заявила, що коронавірус нового типу має тваринне походження, версія про витік з лабораторії «вкрай малоймовірна», а Ухань міг бути непершим містом, де SARS-CoV-2 передався людям.
ВООЗ сподівалася повернутися в Ухань і продовжити розслідування.
У середині липня очільник ВООЗ Адан Гебрейесус заявив, що поки рано виключати версію про те, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії в Китаї.
Джерело: The Washington Post
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