Походження коронавірусу — розвідка США надала секретну доповідь Байдену, фото - pixabay

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Ракурс

Дані про походження коронавірусу три місяці збирали співробітники розвідки США. Утім, вони не можуть визначиться з остаточною версією походження хвороби, яка спричинила пандемію.

Розвідники подали на стіл президента Джо Байдена нову засекречену доповідь про походження коронавірусу.

The Washington Post з посиланням на власні джерела розповідає, що остаточних висновків у звіті немає. Йдеться про два варіанти розвитку подій:

коронавірус міг виникнути природним шляхом в результаті контакту тварини з людиною;

хвороба поширилася з китайської лабораторії.

Газета повідомляє, що розвідка має намір розсекретити частину звіту.

У травні розвідслужби США отримали від Байдена доручення знайти відповідь на питання про походження коронавірусу.

Попри аналіз безлічі існуючих розвідданих і пошук нових доказів співробітники спецслужб не прийшли до єдиної думки, — пише The Washington Post.

Одне з джерел газети зазначило, що розвідники погано впоралися із завданням наукового спрямування.

Нагадаємо, що у серпні Китай відмовився від заклику ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19. У середині січня 13 експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я працювали в Ухані і розслідували ймовірні причини поширення інфекції.

Тоді ВООЗ заявила, що коронавірус нового типу має тваринне походження, версія про витік з лабораторії «вкрай малоймовірна», а Ухань міг бути непершим містом, де SARS-CoV-2 передався людям.

ВООЗ сподівалася повернутися в Ухань і продовжити розслідування.

У середині липня очільник ВООЗ Адан Гебрейесус заявив, що поки рано виключати версію про те, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії в Китаї.

Джерело: The Washington Post