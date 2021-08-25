Що відповів Кучма на запитання про Путіна-вбивцю. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n159204-scho-vidpoviv-kuchma-na-zapytannya-pro-putina-vbyvcu.html

Ракурс

Леонід Кучма, другий президент України, ухилився від відповіді на запитання про те, чи вважає від президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

На його думку, називати когось вбивцею «можна лише в обличчя». Про це Кучма заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Тільки не ставте це питання діючому президенту або ще комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться, — заявив він.

Кучма наголосив, що ціною образи можуть стати обстріли на фронті та життя українських воїнів.

На «передку» вже давно склали народну прикмету: у Москві образилися — на Донбасі стріляють. Я взагалі вважаю, що так когось називати можна лише в обличчя. А коли просто кидаються гучними словами — це їх лише знецінює, — сказав другий президент України.

Кучма також прокоментував ситуацію, коли Путіна вбивцею назвав президент США Джо Байден. Він наголосив, що майже одразу після цього американський лідер запросив лідера РФ зустріч, де вони обмінялися рукостисканнями та приязно розмовляли. В української сторони такої можливості може не бути.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News заявив, що вважає главу РФ Володимира Путіна «вбивцею». Натомість глава РФ згадав про здоров’я американського колеги й відповів дитячою приказкою.

Джерело: «Українська правда»