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Війна на Донбасі — снайпер ЗСУ застрелив підполковника РФ, заявили спостерігачі, фото - МВС
Війна на Донбасі — снайпер ЗСУ застрелив підполковника РФ, заявили спостерігачіhttps://racurs.ua/ua/n159203-viyna-na-donbasi-snayper-zsu-zastrelyv-pidpolkovnyka-rf-zayavyly-sposterigachi.htmlРакурс
Війна на Донбасі триває і у переддень ювілею відновлення української незалежності український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації.
Про це повідомляє International Human Rights Community — Special Monitoring Mission на своїй сторінці у Фейсбук.
Спостерігачі пишуть, що 23 серпня на окупованому Донбасі «стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике».
Згодом в госпіталь установу Південного військового округа Збройних сил РФ у Ростові з ОРДЛО привезли тіло 36-річного Кагиза Манакова, підполковника ЗС РФ. Він був офіцером підрозділу підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ, який базується у Владикавказі (в/ч 90091).
За даними організації, причиною смерті російського підполковника стало несумісне з життям одиночне кульове поранення.
Нагадаємо, що у серпні російські терористичні війська убили на Донбасі шістьох українських воїнів. 24 серпня штаб ООС повідомив про загибель внаслідок обстрілу ще одного військового.
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