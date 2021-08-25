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Війна на Донбасі — снайпер ЗСУ застрелив підполковника РФ, заявили спостерігачі, фото - МВС

Війна на Донбасі — снайпер ЗСУ застрелив підполковника РФ, заявили спостерігачі

25 сер 2021, 10:40
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Війна на Донбасі триває і у переддень ювілею відновлення української незалежності український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє International Human Rights Community — Special Monitoring Mission на своїй сторінці у Фейсбук.

Спостерігачі пишуть, що 23 серпня на окупованому Донбасі «стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике».

Згодом в госпіталь установу Південного військового округа Збройних сил РФ у Ростові з ОРДЛО привезли тіло 36-річного Кагиза Манакова, підполковника ЗС РФ. Він був офіцером підрозділу підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ, який базується у Владикавказі (в/ч 90091).

За даними організації, причиною смерті російського підполковника стало несумісне з життям одиночне кульове поранення.


Нагадаємо, що у серпні російські терористичні війська убили на Донбасі шістьох українських воїнів. 24 серпня штаб ООС повідомив про загибель внаслідок обстрілу ще одного військового.

Джерело: Ракурс


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