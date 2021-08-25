Война на Донбассе — снайпер ВСУ застрелил подполковника РФ, заявили наблюдатели, фото - МВД

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Война на Донбассе продолжается и в канун юбилея восстановления украинской независимости украинский снайпер застрелил подполковника Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает International Human Rights Community — Special Monitoring Mission на своей странице в Фейсбук.

Наблюдатели пишут, что 23 августа на оккупированном Донбассе «стоял дикий визг, потому что украинский снайпер подстрелил что-то большое».

Впоследствии в госпиталь учреждение Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове с ОРДЛО привезли тело 36-летнего Кагиза Манакова, подполковника ВС РФ. Он был офицером подразделения подготовки разведывательных подразделений ВС РФ, котороей базируется во Владикавказе (в/ч 90091).

По данным организации, причиной смерти российского подполковника стало несовместимо с жизнью одиночное пулевое ранение.

Напомним, что в августе российские террористические войска убили на Донбассе шестерых украинских воинов. 24 августа штаб ООС сообщил о гибели в результате обстрела еще одного военного.