Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Автобус с пассажирами перевернулся в Киеве, есть пострадавшие. Фото: Телеграм

Автобус с пассажирами перевернулся в Киеве, есть пострадавшие (ФОТО)

25 авг 2021, 10:26
999

ДТП в Киеве произошло при участии автобуса сообщением Кишинев — Москва. В результате аварии пострадали 18 человек.

25 августа примерно в 2.00 на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС водитель автобуса не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок. Об этом сообщает «Киев оперативный».

Автобус прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС. Медики скорой помощи госпитализировали восьмерых пострадавших с травмами разной степени тяжести. Среди них — трое детей.

Всего в момент ДТП в автобусе находилось 48 пассажиров и два водителя. Сейчас на месте работают спасатели, с автокраном они пытаются поднять транспортное средство.


Напомним, 24 августа во Львовской области произошло ДТП на автодороге Т-14−15 Мостиска-Самбор-Борислав. Три человека погибли, еще шестеро были травмированы.

Источник: «Киев оперативный»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров