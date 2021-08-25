Автобус с пассажирами перевернулся в Киеве, есть пострадавшие. Фото: Телеграм

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Ракурс

ДТП в Киеве произошло при участии автобуса сообщением Кишинев — Москва. В результате аварии пострадали 18 человек.

25 августа примерно в 2.00 на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС водитель автобуса не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок. Об этом сообщает «Киев оперативный».

Автобус прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС. Медики скорой помощи госпитализировали восьмерых пострадавших с травмами разной степени тяжести. Среди них — трое детей.

Всего в момент ДТП в автобусе находилось 48 пассажиров и два водителя. Сейчас на месте работают спасатели, с автокраном они пытаются поднять транспортное средство.

Напомним, 24 августа во Львовской области произошло ДТП на автодороге Т-14−15 Мостиска-Самбор-Борислав. Три человека погибли, еще шестеро были травмированы.

Источник: «Киев оперативный»