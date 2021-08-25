Шопинг в период распродаж: как правильно покупать трендовые вещи на скидках

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Ракурс

Собираетесь пополнить гардероб на ближайшей распродаже или выбрать мебель/электронику в Black Friday? Мысль отличная, но стоит придерживаться определенных правил, чтобы потом не жалеть об импульсивных покупках и неразумно потраченных деньгах. Вот перечень главных советов для оптимизации шопинга в период сезонных распродаж.

Составьте список

Грамотная подготовка — залог выгодного шопинга на скидках. Лучшие акции приурочены к смене сезонных коллекций и крупным праздникам. Заранее составьте список того, что вам нужно! Возможно, полностью избежать спонтанных покупок и не получится. Но со списком необходимых вещей вы точно подберете нечто полезное себе и близким. В противном случае велик риск спустить бюджет на «вот эту милую штучку», «это стоило всего 200 гривен» и другие импульсивные покупки, которые скорее всего так и не пригодятся вам в пользовании.

Сравнивайте цены

Наверняка вы сталкивались с нечестной игрой некоторых магазинов во время сезона распродаж: зачеркнутая цена завышена, а в качестве акционной — выставлена постоянная стоимость товара. Это попытка сыграть на ажиотаже. Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, выбирайте торговые центры с хорошей репутацией. Одно из лучших мест для шопинга в Киеве — gullivercenter.com/ru/trc-shops. Здесь собраны крупные бренды, которые дорожат своей репутацией и не пойдут на недобросовестные уловки с целью продать вам как можно больше. Кроме того, магазины в ТРЦ «Гулливер» — это еще и удобно. Торговый комплекс расположен в центре города на Печерске, куда легко забрести в будний день по дороге с работы или во время прогулки в выходные.

Начинайте с более дорогих брендов

Отправляясь на шопинг в Киеве или любом другом украинском городе, в первую очередь загляните в более дорогие бутики и салоны известных брендов. Здесь представлена качественная, оригинальная и трендовая одежда, обувь, мебель и электроника. Это прекрасная возможность купить желаемое по доступной цене. А вот магазины категории масс-маркет лучше посещать в последнюю очередь, ведь шопинг в них и так доступен круглый год.

Ориентируйтесь на качество

Гуру шопинга советуют не поддаваться ценовому ажиотажу во время распродаж и смотреть на ценник в последнюю очередь. Важно подобрать покупку, которая гарантированно будет устраивать вас фасоном, цветом, функциональностью, качеством. В противном случае, когда удовольствие от низкой цены уйдет, вы останетесь один на один с обновками, которые некомфортно носить, неудобно использовать или попросту негде хранить.

Выбирайте универсальные базовые вещи

Отдавайте предпочтение спокойным решениям, какими бы соблазнительными ни были скидки. В случае с гардеробом, лучше выбирайте нейтральные вещи. Магазины в ТЦ «Gulliver» во время сезонных распродаж предлагают множество моделей на скидках, из которых можно собрать себе достойную и качественную базу гардероба. Чтобы шопинг был не слишком скучным, можно подыскать несколько вариантов в духе последних трендов с парой ярких акцентов, но увлекаться ими не стоит.

Тайм-менеджмент и выбор локации

В условиях ограничений по времени, едва ли можно рационально подойти к покупкам. Поэтому собираясь на основательный шопинг, нелишним будет позаботиться о собственном комфорте и выделить целый день на расслабленные прогулки по бутикам и примерки, с перерывом на кофе и обед. Удобнее всего ехать за покупками в торгово-развлекательные центры, где представлены десятки магазинов разных ценовых категорий, предусмотрен фудкорт и есть варианты развлекательных программ, на случай, если вы берете с собой на шопинг детей.