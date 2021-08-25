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Ракурс
Куда же наши гаранты подевались? Ющенко «разбомбил» Будапештский меморандум

Куда же наши гаранты подевались? Ющенко «разбомбил» Будапештский меморандум

25 авг 2021, 10:07
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Будапештский меморадндум о гарантиях безопасности Украины раскритиковал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Как отметил Ющенко, документ является гарантией суверенитета «над каждым метром украинской земли» и Украина должна апеллировать к парламентам ядерных государств из-за невыполнения Будапештского меморандума.

Если мировое сообщество не поддержит Украину, ни одно государство больше не согласится добровольно отказаться от ядерного оружия.

Куда делись наши гаранты? — риторически спрашивает Ющенко.

В эфире канала «Украина24» третий президент рассказал, что сейчас должны сделать украинские парламентарии.

У нас оккупировано 7% территории, более 16 тыс. убито ребят, более 60 тыс. калек. И у нас лежит протокол пяти ядерных держав как гарантия нашей территориальной целостности и полного политического суверенитета над каждым квадратным метром родной украинской земле. У меня вопрос: сколько раз украинский парламент обратился, например, к британскому парламенту. Уважаемые друзья, а как вы собираетесь выполнять Будапештский меморандум? — рассказал экс-президент.

Ющенко удивляется, почему Украина отдала 1,3 тыс. ракет (крупнейший арсенал мира) и впоследствии потеряла территориальную целостность.

С ядерным государством у нас теперь нет симметричных милитаристских возможностей, — сообщил экс-президент.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины.


Аналогичные меморандумы подписаны с Украиной, Беларусью и Казахстаном для обеспечения гарантий безопасности его участников, связанных с присоединением этих государств к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее в целесообразности подписания этого документа усомнился и президент Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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