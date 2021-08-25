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Магнитные бури в сентябре – ученые рассказали, когда ожидать. Фото: pmg.ua
Магнитные бури в сентябре — ученые рассказали, когда ожидатьhttps://racurs.ua/n159200-magnitnye-buri-v-sentyabre-uchenye-rasskazali-kogda-ojidat.htmlРакурс
Магнитные бури в сентябре 2021 года ожидаются дважды — в начале и в конце месяца. Эксперты говорят, что колебания будут достаточно сильными.
Первая магнитная буря прогнозируется на 6 сентября. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Далее магнитосфера успокоится и будет такой почти до конца месяца. Следующий мощный удар ожидается 26 сентября.
В эти дни метеозависимые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость, проблемы со сном, а также обострения хронических заболеваний.
Как защититься от влияния магнитных бурь:
- Приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом;
- Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи. Полезными будут травяные чаи;
- Полноценный сон — не менее 7−8 часов в день;
- По возможности больше находиться в спокойной обстановке или на отдыхе, чаще гулять на свежем воздухе.
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