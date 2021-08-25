Магнитные бури в сентябре – ученые рассказали, когда ожидать. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n159200-magnitnye-buri-v-sentyabre-uchenye-rasskazali-kogda-ojidat.html

Ракурс

Магнитные бури в сентябре 2021 года ожидаются дважды — в начале и в конце месяца. Эксперты говорят, что колебания будут достаточно сильными.

Первая магнитная буря прогнозируется на 6 сентября. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Далее магнитосфера успокоится и будет такой почти до конца месяца. Следующий мощный удар ожидается 26 сентября.

В эти дни метеозависимые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость, проблемы со сном, а также обострения хронических заболеваний.

Как защититься от влияния магнитных бурь: