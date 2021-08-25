Риски для невакцинированных от коронавируса оценили ученые. Фото: УП

https://racurs.ua/n159199-riski-dlya-nevakcinirovannyh-ot-koronavirusa-ocenili-uchenye.html

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Коронавирус в мире мутирует и активно распространяется, однако есть люди, которые еще не получили прививку от этой болезни. Американские ученые утверждают, что невакцинированные люди примерно в 29 раз чаще попадают в больницы с COVID-19.

Также лица, прошедшие курс вакцинации, в пять раз реже заражаются коронавирусом по сравнению с невакцинированными. Об этом свидетельствуют результаты исследований центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), пишет CNBC.

По данным ученых, вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19 на фоне распространения штамма «Дельта». Исследование проводилось в округе Лос-Анджелес в период с 1 мая по 25 июля.

За прошедшие сутки, 24 августа, в Украине от коронавируса привито 20 тыс. 739 человек, информирует Минздрав. Одну дозу получили 8 тыс. 272 ​​человека, полностью иммунизированы — 12 тыс. 467 человек. В течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 пункт прививки и 301 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 108 тыс. 74 человека, из них получили одну дозу — 5 млн 108 тыс. 72, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 млн 192 тыс. 128 человек. Всего проведено 8 млн 300 тыс. 200 прививок.

Источник: CNBC, Минздрав

Напомним, Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 — препарата AstraZeneca. В целом Германия до конца года планирует предоставить нуждающимся в этом странам по меньшей мере 30 млн доз вакцины.