Ризики для невакцинованих від коронавірусу оцінили вчені. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159199-ryzyky-dlya-nevakcynovanyh-vid-koronavirusu-ocinyly-vcheni.html

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Коронавірус у світі мутує та активно поширюється, однак є люди, які ще не отримали щеплення від цієї хвороби. Американські вчені стверджують, що невакциновані люди приблизно у 29 разів частіше потрапляють до лікарні з COVID-19.

Також особи, які пройшли курс вакцинації, в п’ять разів рідше заражаються коронавірусом у порівнянні з невакцинованими. Про це свідчать результати досліджень центрів США з контролю і запобігання захворювань (CDC), пише CNBC.

За даними вчених, вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19 на тлі поширення штаму «Дельта». Дослідження проводилося в окрузі Лос-Анджелес у період з 1 травня по 25 липня.

За минулу добу, 24 серпня, в Україні від коронавірусу щеплено 20 тис. 739 осіб, інформує МОЗ. Одну дозу отримали 8 тис. 272 людини, повністю імунізовані — 12 тис. 467 людей. Протягом доби працювали 254 мобільні бригади, 821 пункт щеплення та 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 108 тис. 74 людини, з них отримали одну дозу — 5 млн 108 тис. 72, повністю імунізовані та отримали дві дози — 3 млн 192 тис. 128 людей. Загалом проведено 8 млн 300 тис. 200 щеплень.

Джерело: CNBC, МОЗ

Нагадаємо, Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19 — препарату AstraZeneca. Загалом Німеччина до кінця року планує надати країнам, які цього потребують, щонайменше 30 млн доз вакцини.