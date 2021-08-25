Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Магнітні бурі у вересні – вчені розповіли, коли очікувати. Фото: pmg.ua
Магнітні бурі у вересні — вчені розповіли, коли очікуватиhttps://racurs.ua/ua/n159200-magnitni-buri-u-veresni-vcheni-rozpovily-koly-ochikuvaty.htmlРакурс
Магнітні бурі у вересні 2021 року очікуються двічі — на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що коливання будуть досить сильними.
Перша магнітна буря прогнозується на 6 вересня. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
Далі магнітосфера заспокоїться і буде такою майже до кінця місяця. Наступний потужний удар очікується 26 вересня.
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому, проблеми зі сном, а також загострення хронічних захворювань.
Як захиститися від впливу магнітних бур:
- Приготувати знеболювальні препарати, але не займатися самолікуванням. Медикаменти повинні бути узгоджені з лікарем;
- Відмовитися від кави, сигарет, спиртного, енергетиків, жирної й смаженої їжі. Корисними будуть трав’яні чаї;
- Повноцінний сон — не менше 7−8 годин на день;
- За можливості більше перебувати в спокійній атмосфері або на відпочинку, частіше гуляти на свіжому повітрі.
.
Вакцинація від коронавірусу по-українськи — прискорена. А який результат?
Справа про «реального дебіла»: вчимося ображати політичних опонентів правильно
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...