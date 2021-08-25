Магнітні бурі у вересні – вчені розповіли, коли очікувати. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n159200-magnitni-buri-u-veresni-vcheni-rozpovily-koly-ochikuvaty.html

Ракурс

Магнітні бурі у вересні 2021 року очікуються двічі — на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що коливання будуть досить сильними.

Перша магнітна буря прогнозується на 6 вересня. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Далі магнітосфера заспокоїться і буде такою майже до кінця місяця. Наступний потужний удар очікується 26 вересня.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому, проблеми зі сном, а також загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур: