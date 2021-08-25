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Ракурс
Магнітні бурі у вересні – вчені розповіли, коли очікувати. Фото: pmg.ua

Магнітні бурі у вересні — вчені розповіли, коли очікувати

25 сер 2021, 09:50
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Магнітні бурі у вересні 2021 року очікуються двічі — на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що коливання будуть досить сильними.

Перша магнітна буря прогнозується на 6 вересня. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Далі магнітосфера заспокоїться і буде такою майже до кінця місяця. Наступний потужний удар очікується 26 вересня.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому, проблеми зі сном, а також загострення хронічних захворювань.


Як захиститися від впливу магнітних бур:

  • Приготувати знеболювальні препарати, але не займатися самолікуванням. Медикаменти повинні бути узгоджені з лікарем;
  • Відмовитися від кави, сигарет, спиртного, енергетиків, жирної й смаженої їжі. Корисними будуть трав’яні чаї;
  • Повноцінний сон — не менше 7−8 годин на день;
  • За можливості більше перебувати в спокійній атмосфері або на відпочинку, частіше гуляти на свіжому повітрі.

Джерело: Ракурс


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