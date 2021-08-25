Куди ж наші гаранти поділися? Ющенко “розбомбив” Будапештський меморандум

https://racurs.ua/ua/n159201-kudy-j-nashi-garanty-podilysya-uschenko-rozbombyv-budapeshtskyy-memorandum.html

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Будапештський меморадндум про гарантії безпеки Україні розкритикував третій президент України Віктор Ющенко.

Як зазначив Ющенко, документ є гарантією суверенітету «над кожним метром української землі» і Україна повинна апелювати до парламентів ядерних держав через невиконання Будапештського меморандуму.

Якщо світова спільнота не підтримає Україну, жодна держава більше не погодиться добровільно відмовитися від ядерної зброї.

Де поділися наші гаранти? — риторично запитує Ющенко.

В ефірі каналу «Україна24» третій президент розповів, що зараз повинні зробити українські парламентарі.

У нас окуповано 7% території, понад 16 тис. вбито хлопців і дівчат, понад 60 тис. калік. І у нас лежить протокол п’яти ядерних держав як гарантія нашої територіальної цілісності та повного політичного суверенітету над кожним квадратним метром рідної української землі. У мене запитання: скільки разів український парламент звернувся, наприклад, до британського парламенту: шановні друзі, а як ви збираєтеся виконувати Будапештський меморандум, — розповів екс-президент.

Ющенко дивується, чому Україна віддала 1,3 тис. ракет (найбільший арсенал світу) і згодом втратила територіальну цілісність.

Із ядерною державою у нас тепер немає симетричних мілітарних можливостей, — повідомив екс-президент.

Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням Украї́ни до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.

Аналогічні меморандуми підписані з Україною, Білоруссю та Казахстаном для забезпечення гарантій безпеки його учасників, пов’язаних з приєднанням цих держав до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Раніше в доцільності підписання цього документу засумнівався й президент Володимир Зеленський.