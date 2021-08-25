Автобус з пасажирами перекинувся в Києві, є постраждалі. Фото: Телеграм

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ДТП в Києві сталася за участі автобуса сполученням Кишинів — Москва. В результаті аварії постраждали 18 осіб.

25 серпня приблизно о 2.00 на спуску з вулиці Олени Теліги біля АЗС водій автобуса не впорався з керуванням, в’їхав в бордюр і перекинувся на бік. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Автобус пройшов в сантиметрах від бензовоза, який якраз стояв біля АЗС. Медики швидкої допомоги госпіталізували вісьмох постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості. Серед них — троє дітей.

Всього в момент ДТП в автобусі перебувало 48 пасажирів і два водії. Зараз на місці працюють рятувальники, з автокраном вони намагаються підняти транспортний засіб.

Нагадаємо, 24 серпня у Львівській області сталася ДТП на автодорозі Т-14−15 Мостиська-Самбір-Борислав. Три людини загинули, ще шестеро були травмовані.

Джерело: «Київ оперативний»