Что ответил Кучма на вопрос о Путине-убийце. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n159204-chto-otvetil-kuchma-na-vopros-o-putine-ubiyce.html

Ракурс

Леонид Кучма, второй президент Украины, уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей.

По его мнению, называть кого-то убийцей «можно только в лицо». Об этом Кучма заявил в интервью «Украинской правде».

Только не задавайте этот вопрос действующему президенту или еще кому-то из его окружения. Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется, — заявил он.

Кучма подчеркнул, что ценой обиды могут стать обстрелы на фронте и жизни украинских воинов.

На «передке» уже давно сочинили народную примету: в Москве обиделись — на Донбассе стреляют. Я вообще считаю, что так кого-то называть можно только в лицо. А когда просто бросаются громкими словами — это их только обесценивает, — сказал второй президент Украины.

Кучма также прокомментировал ситуацию, когда Путина убийцей назвал президент США Джо Байден. Он отметил, что почти сразу после этого американский лидер пригласил лидера РФ на встречу, где они обменялись рукопожатиями и дружелюбно разговаривали. У украинской стороны такой возможности может не быть.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что считает главу РФ Владимира Путина «убийцей». В ответ глава РФ вспомнил о здоровье американского коллеги и ответил детской поговоркой.

Источник: «Украинская правда»