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Происхождение коронавируса — разведка США предоставила секретный доклад Байдену, фото - pixabay
Происхождение коронавируса — разведка США предоставила секретный доклад Байденуhttps://racurs.ua/n159205-proishojdenie-koronavirusa-razvedka-ssha-predostavila-sekretnyy-doklad-baydenu.htmlРакурс
Данные о происхождении коронавируса три месяца собирали сотрудники разведки США. Впрочем, они не могут определится с окончательной версией происхождения болезни, вызвавшей пандемию.
Разведчики положили на стол президента Джо Байдена новый засекреченный доклад о происхождении коронавируса.
The Washington Post со ссылкой на собственные источники рассказывает, что окончательных выводов в отчете нет. Речь идет о двух вариантах развития событий:
- коронавирус мог возникнуть естественным путем в результате контакта животного с человеком;
- болезнь распространилась в китайской лаборатории.
Газета сообщает, что разведка намерена рассекретить часть отчета.
В мае разведслужбы США получили от Байдена поручение найти ответ на вопрос о происхождении коронавируса.
Несмотря на анализ множества существующих разведданных и поиск новых доказательств, сотрудники спецслужб не пришли к единому мнению, — пишет The Washington Post.
Один из источников газеты отметил, что разведчики плохо справились с задачей научного направления.
Напомним, что в августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19. В середине января 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения работали в Ухане и расследовали возможные причины распространения инфекции.
Тогда ВОЗ заявила, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, версия об утечке из лаборатории «крайне маловероятна», а Ухань мог быть не первой городом, где SARS-CoV-2 передался людям.
ВОЗ надеялась вернуться в Ухань и продолжить расследование.
В середине июля глава ВОЗ Адан Гебрейесус заявил, что пока рано исключать версию о том, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае.
Источник: The Washington Post
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