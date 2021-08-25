Происхождение коронавируса — разведка США предоставила секретный доклад Байдену, фото - pixabay

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Данные о происхождении коронавируса три месяца собирали сотрудники разведки США. Впрочем, они не могут определится с окончательной версией происхождения болезни, вызвавшей пандемию.

Разведчики положили на стол президента Джо Байдена новый засекреченный доклад о происхождении коронавируса.

The Washington Post со ссылкой на собственные источники рассказывает, что окончательных выводов в отчете нет. Речь идет о двух вариантах развития событий:

коронавирус мог возникнуть естественным путем в результате контакта животного с человеком;

болезнь распространилась в китайской лаборатории.

Газета сообщает, что разведка намерена рассекретить часть отчета.

В мае разведслужбы США получили от Байдена поручение найти ответ на вопрос о происхождении коронавируса.

Несмотря на анализ множества существующих разведданных и поиск новых доказательств, сотрудники спецслужб не пришли к единому мнению, — пишет The Washington Post.

Один из источников газеты отметил, что разведчики плохо справились с задачей научного направления.

Напомним, что в августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19. В середине января 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения работали в Ухане и расследовали возможные причины распространения инфекции.

Тогда ВОЗ заявила, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, версия об утечке из лаборатории «крайне маловероятна», а Ухань мог быть не первой городом, где SARS-CoV-2 передался людям.

ВОЗ надеялась вернуться в Ухань и продолжить расследование.

В середине июля глава ВОЗ Адан Гебрейесус заявил, что пока рано исключать версию о том, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае.

Источник: The Washington Post