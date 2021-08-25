Вилкул вернул себе Кривой Рог

Александр и Юрий Вилкулы, фото - Эспрессо

https://racurs.ua/n159206-vilkul-vernul-sebe-krivoy-rog.html

Ракурс

И.о. мэра Кривого Рога стал экс-мэр Юрий Вилкул. Он будет возглавлять город до будущих выборов, которые могут состояться не раньше весны 2022 года.

Вместо «слуги» Котляра секретарем горсовета, а значит и и.о. мэра, стал именно Юрий Вилкул (его близким соратником был Константин Павлов).

Сайт «Первый Криворожский» сообщил, что за Вилкула проголосовало большинство в горсовете в составе фракций ОПЗЖ и «Украинской перспективы» (партия сына Юрия Вилкула Александра, экс-регионала и председателя Днепропетровской ОГА). Кандидатуру поддержали 32 из 51 депутатов горсовета.

Также депутаты обратились в Раду с просьбой назначить новые выборы мэра. Но пройдут они не раньше марта 2022 года.

72-летний Юрий Вилкул был мэром Кривого Рога в 2010—2020 годах.

Бывший член КПСС, Партии регионов и «Оппозиционного блока» возглавлял Блок Вилкула «Украинская перспектива».

Его избрание 25 октября 2015 года во втором туре на пост мэра Кривого Рога привело к серии протестов и судебных исков. Рада назначила внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта 2016 года. На них Вилкул набрал 70% голосов избирателей, но впоследствии все бюллетени местных выборов в Кривом Роге 2015−2016 годов, которые должны были храниться в городском архиве пять лет, похитили.

На выборах 25 октября 2020 года Вилкул в первом туре набрал 44,96% голосов и вышел во второй тур с Дмитрием Шевчиком от президентской партии «Слуга народа» (25,94%). Вилкул снял кандидатуру после первого тура, объяснив это состоянием здоровья. Вместо себя он поддержал кандидата от пророссийской партии ОПЗЖ Константина Павлова, который в первом туре набрал только 9,15% голосов.

Напомним, что мэра Кривого Рога Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Его якобы нашел помощник, возле тела погибшего лежало ружье.

Источник: «Первый Криворожский»