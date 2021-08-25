Это оккупация, а не аннексия – Кучма утверждает, что Украина вернет Крым. Фото: Укринформ

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Оккупация Крыма произошла, потому что Украина не стала защищаться. Так считает второй президент Украины Леонид Кучма.

Также он заявил, что термин «аннексия» относительно крымского полуострова является неуместным. Об этом Кучма рассказал в интервью «Украинской правде».

Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия — это же якобы навсегда, это «отрезали и съели». А вот оккупация — это совсем другое: это временно и мы свое вернем, — сказал он.

По его мнению, «аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться».

Кучма также заявил, что война на Донбассе означает, что «мы начали отвечать оккупанту и наконец перешли к сопротивлению».

Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия, — подытожил второй президент Украины.



Напомним, Москва отклонила приглашение принять участие в «Крымской платформе», поскольку считает, что саммит имеет «циничную антироссийскую направленность». В РФ заявили, что участие отдельных стран и организаций в конференции является «посягательством на территориальную целостность».

Источник: «Украинская правда»