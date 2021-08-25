Фінансування субсидій критичне, тому Мінфін готує зміни до бюджету, фото - 24 канал

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Ракурс

Фінансування житлово-комунальних субсидій критичне, гроші на ці видатки закінчуються у державному бюджеті на 2021 рік.

Таку заяву міністр фінансів Сергій Марченко зробив агентству «Інтерфакс-Україна».

Фінансування субсидій — один з показників, які вимагають коректив у бюджеті на цей рік, — сказав міністр і додав, що його відомство готує коригування держбюджету-2021.

З урахуванням перевиконання держбюджету за доходами це не є проблемою, переконує Марченко. Він розповів, що зараз розраховують додаткову потребу в коштах на субсидії.

Міністр нагадав, що субсидії оплачуються на початку наступного за звітним місяцем. Наприклад, грудневі нарахування субсидій будуть сплачені в січні 2022 року.

Тому в бюджеті необхідно змінити видатки за жовтень і листопад. Очільник Мінфіну підтверджує, що фінансування субсидій на ці місяці є найбільш критичним і в уряді розмірковують, як вирішити питання.

Марченко вважає, що в Мінфіні ще є час для корекції.

Ми говорили: після опалювального сезону проаналізуємо і зробимо висновки. Але уряд готовий виділити кошти, це не є проблемою. Враховуючи перевиконання бюджету, я не вважаю це проблемою. Коштів на субсидії вистачить усім, у кого на це є право, — сказав Марченко.

Раніше міністр фінансів розповідав, що в держбюджеті-2021 на виплату пільг і житлових субсидій передбачено 35,2 млрд грн. Станом на 4 серпня з цієї суми використали вже 31,4 млрд грн (88,5% від річного плану).

«Ракурс» повідомляв, що субсидії за комунальні послуги в Україні сплачуватимуть за новими нормативами.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»