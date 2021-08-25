Компьютеры за прививки – украинских педагогов поощряют вакцинироваться. Фото: УНН

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Необычное поощрение придумали для украинских школ — если в заведении привито больше 80% работников, оно может участвовать в национальном конкурсе и выиграть компьютерную технику.

Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут принять участие в конкурсе и выиграть компьютерный класс, — рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 25 августа.

Организатором конкурса, который проходит с 20 августа по 3 октября, является Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Объявление победителей приурочат ко Дню учителя. Заполнить анкету для участия в розыгрыше можно до 29 сентября включительно.

Среди школ, которые примут участие в конкурсе, разыграют три суперприза — по 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров, 15 минипризив — по 1 роутеру и 10 гарнитур, а также 50 поощрительных призов — наборы защитных масок и экосумок (по 15 штук).

В то же время в Министерстве здравоохранения призвали родителей сделать детям необходимые плановые прививки до начала нового учебного года.

Государство закупает все вакцины, которые входят в Национальный календарь профилактических прививок. Поэтому родителям нужно только обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы привить ребенка.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 24 августа, инфицировал 727 человек, среди них 46 детей и 10 медработников. От осложнений болезни умерли 20 украинцев, а 682 человека попали в больницы.