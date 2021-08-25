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Ракурс
ПСЖ увеличил стоимость самого дорогого футболиста мира

ПСЖ увеличил стоимость самого дорогого футболиста мира

25 авг 2021, 15:09
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Руководство французского футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» (ПСЖ) назвало новую сумму, за которую готово продать нападающего Килиана Мбаппе.

Издание L'Équipe написало, что столичный клуб увеличил стоимость самого дорогого футболиста в мире до 200 млн евро.

В случае, если мадридский «Реал» будет готов заплатить за 22-летнего игрока такую ​​сумму, руководство ПСЖ начнет переговоры о продаже.

25 августа испанский клуб сделал предложение о покупке Мбаппе за 160 млн евро, но руководство парижан ответил отказом.

Форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе столичного клуба Мбаппе стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка французской лиги, победителем Кубка и Суперкубка страны.

В прошлом сезоне нападающий провел 31 матч, забил 27 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается 30 июня 2022 года.


Напомним, что в августе к парижанам присоединился один из величайших игроков в истории футбола аргентинец Лионель Месси.

Источник: L'Équipe

Источник: Ракурс


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