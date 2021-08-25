Кремль «проглотил» проигрыш в суде по «Северному потоку-2»

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В Кремле считают корпоративным вопросом решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, который отклонил в среду иск оператора «Северного потока-2» (дочерняя компания «Газпрома»).

Речь идет о решении Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur, которое не освобождает газопровод от норм газовой директивы ЕС.

По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, компания должна сама определять дальнейшие шаги.

Скорее, это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях, — сказал журналистам Песков 25 августа.

В Кремле вновь напомнили, что «Северный поток-2» является сугубо коммерческим проектом, который «призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы».

Напомним, что суд не освободил «Северный поток 2» от норм газовой директивы ЕС. Речь идет о норме Газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди основных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, которые его транспортируют. Это означает, что компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только после одобрения Еврокомиссией.