Кремль “проковтнув” програш у суді щодо “Північного потоку-2”

https://racurs.ua/ua/n159217-kreml-prokovtnuv-progrash-u-sudi-schodo-pivnichnogo-potoku-2.html

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У Кремлі вважають корпоративним питанням рішення Вищого земельного суду Дюссельдорфа, який відхилив в середу позов оператора «Північного потоку-2» (дочірня компанія «Газпрому»).

Йдеться про рішення Федерального мережевого агентства Bundesnetzagentur, яке не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС.

За словами спікера Путіна Дмитра Пєскова, компанія повинна сама визначати подальші кроки.

Скоріше, це корпоративний питання. Все-таки сама компанія повинна приймати рішення про подальші дії, — сказав журналістам Пєсков 25 серпня.

В Кремлі знову нагадали, що «Північний потік-2» є суто комерційним проектом, який «покликаний внести істотний внесок в енергобезпеку всієї Європи».

Нагадаємо, що суд не звільнив «Північний потік 2» від норм газової директиви ЄС. Йдеться про норму Газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється відповідним національним законом.

Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газогони, які були добудовані до 23 травня 2019 року.

Серед головних положень директиви — поділ компаній, що постачають газ, і компаній, його транспортують. Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку-2» повинна бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.