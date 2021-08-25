Зеленский и его обещания ко Дню Независимости – что за год не выполнил президент

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Владимир Зеленский, президент Украины, на прошлогоднем праздновании Дня Независимости дал немало обещаний. Какие из них за год так и не были выполнены, проанализировал Комитет избирателей Украины.

Заявления президента касались соблюдения режима тишины в Донбассе, возвращение оккупированных территорий, осуществления наказания в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене. Также Зеленский изменил свое отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл «аттракционом для киевлян».

Анализ заявлений президента с выступления ко Дню Независимости-2020:

«Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о „тишине“. Они ответили: „Мы слышим не новость. Мы слышим тишину“. И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном — пусть дни тишины станут месяцами. Месяца — годами».

Не выполнено. Режим прекращения огня действовал на протяжении нескольких месяцев период с июля 2020 года. Однако, начиная с 2021 года, режим тишины было сорвано, что публично признавали представители украинской власти. В феврале было зафиксировано 180 нарушений режима тишины, что стало самым высоким показателем с начала перемирия. Всего за год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения.

«Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецкой и Луганских областей, а также Крыма. И мы делаем все, чтобы наступил день и они вернулись».

Не выполнено. В течение 2020 года украинским властям не удалось достичь прогресса в вопросе возвращения оккупированных территорий. Предложения Зеленского по пересмотру текста минских договоренностей, приобщение США к нормандскому формату, личных переговоров с Путиным не были реализованы. Среди положительных моментов стоит отметить проведения Крымской платформы, в которой приняли участие 46 стран мира.

«Мы строим именно такую ​​страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди из патриотизма».

Не выполнено. Обещание о привлечении к ответственности лиц, подозреваемых в действиях, имеющих признаки государственной измены, не было реализовано.

«А наша военная техника — сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должно быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории».

Не выполнено. 24 августа 2021 года в Киеве состоялся военный парад по случаю 30-тилетия украинской независимости.

«Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории».

Не выполнено. Украина фактически провалила кампанию с начала вакцинации населения против коронавируса. Несмотря на озвученные договоренности в течение длительного времени поставок вакцин в Украине не происходило, что привело к самым низким темпов вакцинации среди европейских государств.