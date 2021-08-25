Фото Ермака на «Крымской платформе» назвали ошибкой протокола Зеленского, фото - ОП

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Саммит «Крымской платформы» стал событием № 1 во внешней политике Киева в 2021 году. Впрочем, несколько дней соцсети активно обсуждают нюансы дипломатического протокола.

Причиной скандала стало фото участников саммита «Крымская платформа». Глава канцелярии президента Андрей Ермак стал по правую руку от Владимира Зеленского и опередил таким образом лидеров и дипломатов других стран, спикера Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Это удивило многих участников саммита, СМИ и соцсети.

Издание «Бабель» обратилось за комментариями к украинскому дипломату Юрию Лазуто, который с 1999 по 2002 год возглавлял управление протокола в МИД, и к доценту Института международных отношений Роману Петюру.

Ученый считает, что проблема не только в совместном фото, но и в рассадке во время заседания за круглым столом.

По правую руку от президента сидел Андрей Ермак, за ним — спикер парламента Дмитрий Разумков. По левую руку — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, за ним — премьер-министр Денис Шмыгаль.

Помним, что протокол — продолжение политики и дипломатии. По правую руку от президента — почетное место и его почему-то занимает Ермак, а не председатель парламента или премьер, — рассказал Петюр.

Оба эксперта отметили, что когда на саммитах или форумах делают совместные фото, протокол обычно раскладывает таблички, где кто должен стать.

Есть уровень протокольного старшинства — сначала идут главы государств, затем — главы правительств, потом — министры иностранных дел. На нашем фото фронтмены — президент, руководитель его Офиса, спикер и премьер, министр иностранных дел, Мустафа Джемилев, — комментирует Лазуто.

Оба эксперта сошлись во мнении, что Джемилев должен стоять к президенту ближе, чем глава крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров, поскольку его лучше знают в мире — он духовный лидер крымских татар и моральный авторитет.

Возникает вопрос: в чем цель саммита «Крымская платформа»? Это мероприятие задумано для повышения политической значимости окружения президента Зеленского? Или он должен предоставить международной значимости проблеме аннексии Крыма? Если второе, фото должно выглядеть иначе, — рассказывает Петюр.

В идеале, по мнению экспертов, на фото в первом ряду должны быть президенты и, возможно, Джемилев. Во втором — главы правительств и министры иностранных дел, в третьем — представители организаций, главы дипмиссий и министры.

Отдельно прописать в протоколе особое место Ермака президент Зеленский не может, поскольку Офис президента никак не прописан в Конституции — это вспомогательный орган. При этом глава ОП — руководитель канцелярии президента.

По рангу — это не очень высокий уровень и обосновать в протоколе высокий статус такого руководителя невозможно, — комментирует Лазуто.

Протокол имеет интересную особенность: его можно обходить и нарушать, но будьте готовы, что потом вас будут обсуждать и осуждать, — добавил Петюр.

Источник: «Бабель»