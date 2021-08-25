Фото Єрмака на «Кримській платформі» назвали помилкою протоколу Зеленського

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Ракурс

Саміт «Кримської платформи» став подією № 1 у зовнішній політиці Києва в 2021 році. Утім, кілька днів соцмережі активно обговорюють нюанси дипломатичного протоколу.

Причиною скандалу стало фото учасників саміту «Кримська платформа». Очільник канцелярії президента Андрій Єрмак став по праву руку від Володимира Зеленського і випередив у такий спосіб лідерів і дипломатів інших країн, спікера Ради Дмитра Разумкова і премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Це здивувало багатьох учасників саміту, ЗМІ і соцмережі.

Видання «Бабель» звернулося по коментарі до українського дипломата Юрія Лазуто, який з 1999 по 2002 рік очолював управління протоколу в МЗС, і до доцента Інституту міжнародних відносин Романа Петюра.

Науковець вважає, що проблема не тільки в спільному фото, але й у розсадці під час засідання за круглим столом.

По праву руку від президента сидів Андрій Єрмак, за ним — спікер парламенту Дмитро Разумков. По ліву руку — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, за ним — премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Памʼятаємо, що протокол — продовження політики і дипломатії. По праву руку від президента — найпочесніше місце і його чомусь займає Єрмак, а не голова парламенту чи премʼєр, — розповів Петюр.

Обидва експерти зазначили, що коли на самітах чи форумах роблять спільні фото, протокол зазвичай розкладає таблички, де хто має стати.

Є рівень протокольного старшинства — спочатку йдуть глави держав, потім — глави урядів, потім — міністри закордонних справ. На нашому фото фронтмени — президент, керівник його Офісу, спікер і премʼєр, міністр закордонних справ, Мустафа Джемілєв, — коментує Лазуто.

Обидва експерти зійшлися на думці, що Джемілєв має стояти до президента ближче, ніж глава кримськотатарського меджлісу Рефат Чубаров, оскільки його краще знають у світі — він духовний лідер кримських татар і моральний авторитет.

Виникає питання: в чому мета саміту «Кримська платформа»? Цей захід задумано для підвищення політичної значимості оточення президента Зеленського? Чи він мав би надати міжнародної значимості проблемі анексії Криму? Якщо друге, фото має виглядати інакше, — розповідає Петюр.

В ідеалі, на думку експертів, на фото у першому ряду мали б бути президенти і, можливо, Джемілєв. У другому — глави урядів і міністри закордонних справ, у третьому — представники організацій, глави дипмісій і міністри.

Окремо прописати в протоколі особливе місце Єрмака президент Зеленський не може, оскільки Офіс президента ніяк не прописаний в Конституції — це допоміжний орган. При цьому глава ОП — керівник канцелярії президента.

За рангом — це не дуже високий рівень і обґрунтувати в протоколі високий статус такого керівника неможливо, — коментує Лазуто.

Протокол має цікаву особливість: його можна обходити і порушувати, але будьте готові, що потім вас будуть обговорювати і засуджувати, — додав Петюр.

Джерело: «Бабель»