Засідання ТКГ знову хочуть зірвати росіяни – запросили терористку. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n159214-zasidannya-tkg-znovu-hochut-zirvaty-rosiyany-zaprosyly-terorystku.html

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Ситуація на Донбасі залишається напруженою, а російська делегація свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Менш ніж за добу до початку засідання росіяни заявили про залучення до роботи гуманітарної підгрупи Майї Пирогової, засудженої в Україні за тероризм. Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

У повідомленні зазначено, що українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм.

При цьому російська делегація намагається перекласти свою відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони.

Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій, — йдеться в заяві української групи.

Нагадаємо, на Донбасі у переддень ювілею відновлення української незалежності український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації.