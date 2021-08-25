Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Засідання ТКГ знову хочуть зірвати росіяни – запросили терористку. Фото: Главком

Засідання ТКГ знову хочуть зірвати росіяни — запросили терористку

25 сер 2021, 13:35
999

Ситуація на Донбасі залишається напруженою, а російська делегація свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Менш ніж за добу до початку засідання росіяни заявили про залучення до роботи гуманітарної підгрупи Майї Пирогової, засудженої в Україні за тероризм. Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

У повідомленні зазначено, що українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм.

При цьому російська делегація намагається перекласти свою відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони.


Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій, — йдеться в заяві української групи.

Нагадаємо, на Донбасі у переддень ювілею відновлення української незалежності український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів