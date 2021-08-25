Заседание ТКГ снова хотят сорвать россияне — пригласили террористкуhttps://racurs.ua/n159214-zasedanie-tkg-snova-hotyat-sorvat-rossiyane-priglasili-terroristku.htmlРакурс
Ситуация на Донбассе остается напряженной, а российская делегация сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Менее чем за сутки до начала заседания россияне заявили о привлечении к работе гуманитарной подгруппы Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.
В сообщении отмечается, что украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм.
При этом российская делегация пытается переложить свою ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например, обмен лицами, содержащихся в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны.
Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям, — говорится в заявлении украинской группы.
Напомним, на Донбассе в канун юбилея восстановления украинской независимости украинский снайпер застрелил подполковника Вооруженных сил Российской Федерации.