Заседание ТКГ снова хотят сорвать россияне – пригласили террористку. Фото: Главком

https://racurs.ua/n159214-zasedanie-tkg-snova-hotyat-sorvat-rossiyane-priglasili-terroristku.html

Ракурс

Ситуация на Донбассе остается напряженной, а российская делегация сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Менее чем за сутки до начала заседания россияне заявили о привлечении к работе гуманитарной подгруппы Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

В сообщении отмечается, что украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм.

При этом российская делегация пытается переложить свою ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например, обмен лицами, содержащихся в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны.

Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям, — говорится в заявлении украинской группы.

Напомним, на Донбассе в канун юбилея восстановления украинской независимости украинский снайпер застрелил подполковника Вооруженных сил Российской Федерации.