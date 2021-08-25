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Ракурс
Заседание ТКГ снова хотят сорвать россияне – пригласили террористку. Фото: Главком

Заседание ТКГ снова хотят сорвать россияне — пригласили террористку

25 авг 2021, 13:35
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Ситуация на Донбассе остается напряженной, а российская делегация сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Менее чем за сутки до начала заседания россияне заявили о привлечении к работе гуманитарной подгруппы Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

В сообщении отмечается, что украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм.

При этом российская делегация пытается переложить свою ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например, обмен лицами, содержащихся в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны.


Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям, — говорится в заявлении украинской группы.

Напомним, на Донбассе в канун юбилея восстановления украинской независимости украинский снайпер застрелил подполковника Вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: Ракурс


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