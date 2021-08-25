ПСЖ збільшив вартість найдорожчого футболіста в світі

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Керівництво французького футбольного клубу «Парі-Сен-Жермен» (ПСЖ) назвало нову суму, за яку готове продати нападника Киліана Мбаппе.

Видання L'Équipe написало, що столичний клуб збільшив вартість найдорожчого футболіста в світі до 200 млн євро.

У разі, якщо мадридський «Реал» буде готовий заплатити за 22-річного гравця таку суму, керівництво ПСЖ почне переговори про продаж.

25 серпня іспанський клуб зробив пропозицію про придбання Мбаппе за 160 млн євро, але керівництво парижан відповіло відмовою.

Форвард виступає за ПСЖ з 2017 року. У складі столичного клубу Мбаппе став чемпіоном Франції, а також володарем Кубка французької ліги, переможцем Кубка і Суперкубка країни.

У минулому сезоні нападник провів 31 матч, забив 27 м’ячів і віддав сім результативних передач. Контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, що у серпні до парижан приєднався один із найвеличніших гравців в історії футболу аргентинець Ліонель Мессі.

Джерело: L'Équipe