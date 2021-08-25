Комп’ютери за щеплення – українських педагогів заохочують вакцинуватися. Фото: УНН

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Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Незвичайне заохочення придумали для українських шкіл — якщо в закладі щеплено понад 80% працівників, він може брати участь у національному конкурсі та виграти комп’ютерну техніку.

Зараз триває цікава акція в закладах освіти: всі школи, в яких буде вакциновано більше ніж 80% педагогів, можуть податися на конкурс і виграти комп’ютерний клас, — розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 25 серпня.

Організатором конкурсу, який триває з 20 серпня по 3 жовтня, є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Оголошення переможців приурочать до Дня вчителя. Заповнити анкету для участі в розіграші можна до 29 вересня включно.

Серед шкіл, які візьмуть участь у конкурсі, розіграють три суперпризи — по 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів, 15 мініпризів — по 1 роутеру та 10 гарнітур, а також 50 заохочувальних призів — набори захисних масок та екосумок (по 15 штук).

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я закликали батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року.

Держава закуповує всі вакцини, які входять до Національного календаря профілактичних щеплень. Тож батькам потрібно тільки звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб зробити щеплення дитині.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 24 серпня, інфікував 727 людей, серед них 46 дітей та 10 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 20 українців, а 682 особи потрапили в лікарні.