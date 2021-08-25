Україна п'ята після першого дня Паралімпіади в Токіо — усі медалі збірної

https://racurs.ua/ua/n159220-ukrayina-p-yata-pislya-pershogo-dnya-paralimpiady-v-tokio-usi-medali-zbirnoyi.html

Ракурс

Паралімпійська збірна Україна посідає п’яте місце у загальному заліку після першого дня Паралімпіади в Токіо. 25 серпня українці вибороли вісім медалей.

У скарбничці синьо-жовтих одна золота, п’ять срібних і дві бронзові медалі, повідомляє Національний олімпійський комітет.

«Золото» на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 завоювала Єлизавета Мерешко (плавання, 50 м в/c).

Інші медалі першого дня в активі таких українських спортсменів:

«Ракурс» повідомляв, що 25 серпня 22 українські параатлети розпочали виступи у Токіо на Паралімпіаді.

«Золота» Єлизавета Мерешко у фіналі до кінця боролася із американкою Елізабет Маркс, яка у кваліфікації встановила рекорд Паралімпійських ігор. Маркс у фіналі стартувала найкраще, але ближче до кінця дистанції Мерешко її наздогнала і зрештою змогла випередити.

Єлизавета — 29-річна параатлетка з Херсону з церебральним паралічем. Вона почала займатись плаванням у віці 11 років для розробки слабких від народження м’язів ніг.