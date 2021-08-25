Талібан наказав жінкам в Афганістані посидіти вдома через поведінку бойовиків, фото - АР

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Таліби закликали жінок залишатися вдома, оскільки бойовики «не навчені» їх поважати.

Лідери ісламістського руху Талібан, який прийшов до влади в Афганістані у серпні, обіцяють, що обмеження тимчасове.

Ми стурбовані, що наші бійці ще не навчені і можуть погано поводитися з жінками… Ми не хочемо, щоб наші сили шкодили чи переслідували жінок, — цитує речника талібів Забіхулла Моджахеда The New York Times.

Тож жінки повинні залишатися вдома, поки не буде нової процедури гарантування безпеки. Нова влада країни пообіцяла виплачувати жінкам заробітну платню вдома — роботодавці приходитимуть до них додому.

Заступник комітету із питань культури Талібану Ахмадулла Васека заявляв, що «у жінок, які працюють, немає проблем, поки вони носять хіджаби».

Раніше таліби обіцяли, що не обмежуватимуть права жінок після захоплення влади, однак за словами місцевих мешканців, слова бойовиків не відповідають дійсності.

Раніше Талібан заборонив вивозити з Афганістану долари та антикваріат. Рух також заявив, що заборонить доступ афганців до аеропортів після американської операції з евакуації, яка має завершитися 31 серпня.

Талібан керував Афганістаном до 2001 року. Тоді у країні встановили режим ісламського шаріату із середньовічними нормами: розпустили парламент і скасували вибори, організовували публічні масові страти неугодних, заборонили кіно й телебачення та обмежили права жінок.

Дівчатам забороняли навчатися після 12 років та працювати разом із чоловіками.

Джерело: The New York Times