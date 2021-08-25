Johnson & Johnson заявила про збільшення антитіл у 9 разів після другого уколу. Фото: slovoidilo.ua

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Johnson & Johnson (Джонсон і Джонсон), компанія-виробник однодозової вакцини Janssen проти коронавірусу, заявила про збільшення кількості антитіл у дев’ятеро разів після введення другої дози вакцини.

Бустерна доза цієї американської вакцини від COVID-19 викликала швидке та стійке збільшення антитіл у дев’ять разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинної однодозової вакцини. Про це стверджують нові проміжні дані досліджень корпорації, повідомляє CNN.

Проводили дослідження у США та Європі, у ньому брали участь майже 2 тис. осіб. Всі ці люди отримали бустерні дози через шість місяців після першої дози вакцини Janssen.

У «Джонсон і Джонсон» заявляють, що їхня однодозова вакцина від короновірусу викликає сильну та стійку імунну реакцію, яка триває впродовж восьми місяців після щеплення. Наразі ж компанія веде переговори з регуляторами у США та Європі щодо отримання дозволу на введення бустерної дози.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) внесло до переліку дуже рідкісних побічних ефектів від американської вакцини виробництва Johnson&Johnson синдром Гієна-Барре. Це рідкісне неврологічне захворювання, за якого імунна система організму пошкоджує нервові клітини, що може привести до болю, оніміння та м’язової слабкості, а в найтяжчих випадках — до паралічу.

Джерело: CNN