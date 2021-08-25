Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кольчугу викинга нашли в Ирландии. Фото: Кадр из сериала «Викинги»

Древнюю кольчугу викингов нашел в сарае житель Ирландии (ФОТО)

25 авг 2021, 16:34
999

Кольчугу викингов времен вторжения норманнов в Ирландию нашел местный житель в сарае.

Кольчуга, которая была изготовлена примерно 850 лет назад, лежала в хлеву до тех пор, пока хозяин не сходил на выставку «Нормандцы» в рамках Недели национального наследия и не увидел там копии старинного оружия. Вспомнив о подобном артефакте у себя дома, он передал кольчугу ученым. Те уже связались с Национальным музеем Ирландии, чтобы начать процесс ее реставрации. Об этом сообщает издание Rte.

По словам представителя выставки Granard Knights & Conquests Бартла Д’Арси, кольчуга датируется примерно 1172 годом, когда викинги прибыли в Лонгфорд, что связано с историей лорда Ричарда Де Туита — верховного судьи Ирландии. В 1199 году он построил деревянный замок для охраны границы и войны с ирландским кланом О’Рейли из Сан-Бреффни. Ученый заявляет, что найденная кольчуга — «совершенно удивительное открытие».

Найдена кольчуга викингов. Фото: Shelley Corcoran

Найдена кольчуга викингов. Фото: Shelley Corcoran

Найдена кольчуга викингов. Фото: Shelley Corcoran


Напомним, в Норвегии археологи в богатом женском погребении вместе с украшениями и остатками текстиля обнаружили одежду викингов с вышивкой. Ранее артефакты с вышивкой находили в знаменитых датских курганах эпохи викингов — Осеберге и Маммене.

Источник: Rte

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров