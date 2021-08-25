Зеленські прийшли на банкет учасників концерту до Дня Незалежності, скріншот відео

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Володимир Зеленський і його дружина Олена прийшли 24 серпня на банкет до учасників концерту, присвяченого Дню Незалежності України.

Офіс президента повідомляв, що президентське подружжя відвідало шоу на стадіоні НСК «Олімпійський».

Учасникам грандіозного концерту згодом влаштували у віп-ложі арени банкет.

Про участь президента та його дружини в банкеті стало відомо зі сторіз співака Сергія Бабкіна. Він в Інстаграм опублікував двохвилинне відео, на якому видно неформальне спілкування президентського подружжя з артистами.

Володимир і Олена Зеленські стояли в компанії кількох людей і тримали в руках келих з шампанським. Президент розмовляв із автором відео Бабкіним.

Також на відео можна помітити співачок Наталю Могилевську і Олю Полякову, а також екс-заступника Офісу президента Сергія Трофімова.