Ефективність вакцин впала на 25% після штаму «Дельта». Фото: medsprava.com.ua

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Ефективність від вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson впала з 91% до 66%.

Ці препарати стали не такими ефективними після появи індійського штаму «Дельта». Це з’ясувалося після дослідження, у якому взяли участь понад 4 тис. лікарів з шести американських штатів. Про це йдеться у результатах дослідження Центру з контролю і профілактиці захворювань США (CDC), повідомляється на сайті відомства.

Під час наукового дослідження медиків вакцинували препаратами компаній Pfizer (65%), Moderna (33%) та Johnson & Johnson (2%). У ході дослідження лікарі змушені були щотижня здавати тести. В період з 14 грудня 2020 року по 10 квітня 2021 року ефективність від вакцинації оцінювали у 91%.

Однак після спалахів індійського штаму «Дельта» ефективність препаратів впала до 66%. Автори дослідження не виключають, що у майбутньому захист від вакцин обов’язкового слабшатиме.

Хоча ці проміжні результати припускають помірне зниження ефективності вакцин, однак стійке зниження ризику зараження на дві третини підкреслює незмінну важливість і переваги вакцинації COVID-19, — заявили у CDC.

Нагадаємо, в американській компанії «Джонсон і Джонсон» заявили, що бустерна доза однодозової вакцини Janssen викликає швидке та стійке збільшення антитіл у дев’ять разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинної однодозової вакцини.