Самое дорогое празднование — стала известна цена мероприятий ко Дню Независимости

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На празднование 30-летия Независимости Украины было потрачено не менее 195 млн грн.

Ранее на День Независимости тратили суммы в десятки раз меньше, сообщает Dozorro.

К примеру, в 2020 году такие расходы составляли лишь 4 млн грн, а в 2019 году — 10 млн грн. Сопоставимы с затратами на предыдущей юбилей — 25-летие — невозможно, потому что тогда большинство закупок осуществили по бумажным тендерам. После запуска Prozorro ко Дню Независимости в 2016 потратили только 870 тыс. грн.

Кроме активностей в столице, по всей Украине состоялось более 150 мероприятий.

В этом году также обновили государственные флаги в областях. Еще в январе Офис президента поручил каждой ОГА обеспечить установление крупнейшего государственного флага Украины в области ко Дню государственного флага по случаю 30-летия независимости Украины. По данным организации StateWatch, на этот проект потратили минимум 170 млн грн.

На видеоконтент в этом году вообще потратили минимум 42 млн грн.

На проведение 23 августа учредительного саммита «Крымской платформы» было потрачено около 16,8 млн грн. Концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли стоил 19,5 млн грн только бюджетных средств.

Другие расходы праздника:

вручение награды «Национальная легенда Украины» — 6.8 млн грн;

военный парад — 20 млн грн;

концерты — 20 млн грн.

Также в бюджет Дня Независимости включили много инфраструктурных проектов: реставрацию аэропортов в областных центрах, различных достопримечательностей, запуск космического аппарата. По прогнозам Министерства финансов, это обойдется бюджету 5,4 млрд грн.

Например, на строительство европутей «Киев — Львов — Скнылов» хотят потратить 570,2 млн грн, на завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора — 1,3 млрд грн, на завершение строительства нового комплекса больницы «Охматдет» — 1,2 млрд.

Также планируется модернизировать шесть региональных аэропортов, например, в Херсоне и Ровно. Кроме того, в этом году, тоже по случаю годовщины Независимости, собираются запустить в космос украинский спутник.

Источник: Dozorro