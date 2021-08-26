Найдорожче святкування — стала відома ціна заходів до Дня Незалежності

Найдорожче святкування — стала відомою ціна заходів до Дня Незалежності

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На святкування 30-річчя Незалежності України було витрачено щонайменше 195 млн грн.

Раніше на День Незалежності витрачали суми в десятки разів менші, повідомляє Dozorro.

До прикладу, у 2020 році такі витрати становили лише 4 млн грн, а в 2019 році — 10 млн грн. Порівняти з витратами на попередній ювілей — 25-річчя — неможливо, бо тоді більшість закупівель здійснили за паперовими тендерами. Після запуску Prozorro до Дня Незалежності у 2016 витратили лише 870 тис. грн.

Окрім активностей у столиці, по всій Україні відбулось понад 150 заходів.

Цьогоріч також оновили державні прапори в областях. Ще у січні Офіс президента доручив кожній ОДА забезпечити встановлення найбільшого державного прапора України в області до Дня державного прапора з нагоди 30-річчя незалежності України. За даними організації StateWatch, на цей проект витратили щонайменше 170 млн грн.

На відеоконтент цьогоріч загалом витратили щонайменше 42 млн грн.

На проведення 23 серпня Установчого саміту «Кримської платформи» було витрачено близько 16,8 млн грн.

А концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі коштував 19,5 млн грн лише бюджетних коштів.

Інші витрати святкувань:

вручення відзнаки «Національна легенда України» — 6.8 млн грн;

військовий парад — 20 млн грн;

концерти — 20 млн грн.

Також у бюджет Дня Незалежності включили багато інфраструктурних проєктів: реставрації аеропортів в обласних центрах, різних пам’яток, запуск космічного апарату. За прогнозами Міністерства фінансів, це коштуватиме бюджету 5,4 млрд грн.

Наприклад, на будівництво євроколії «Київ — Львів — Скнилів» хочуть витратити 570,2 млн грн, на завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору — 1,3 млрд грн, на завершення будівництва нового комплексу лікарні «Охматдит» — 1,2 млрд.

Також планують модернізувати шість регіональних аеропортів, наприклад, у Херсоні та Рівному. Крім того, в цьому році, теж з нагоди річниці Незалежності, збираються запустити в космос український супутник.

Джерело: Dozorro