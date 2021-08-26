Резкий скачок COVID-заражений зафиксировали в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n159239-rezkiy-skachok-covid-zarajeniy-snova-zafiksirovali-v-ukraine.html

Ракурс

Резко возросло количество новых COVID-случаев в Украине за сутки — заразился 1 тыс. 581 человек.

Пришлось госпитализировать 464 больных, а 45 человек вчера скончались. Побороть коронавирус смогли 1 тыс. 269 человек. За последние сутки медики сделали более 52 тыс. тестирований различными методами. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 264 случая, Донецкой области — 161 больной, Одесской области — 119 инфицированных, Харьковской области — 105 зараженных и Луганской области — 93 больных. В целом за все время пандемии в Украине заболели 2 млн 278 тыс. 171 человек, выздоровели 2 млн 203 тыс. 429 человек. Умерли от «ковида» 53 тыс. 566 человек.

В Минздраве добавили, что за 25 августа вакцинировались 162 тыс. 410 человек. Одну дозу получили 44 тыс. 218 человек, а полностью иммунизированы 118 тыс. 192 человека.

Напомним, американские ученые узнали, что эффективность вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson упала с 91% до 66%. Оказалось, что эти препараты стали не такими эффективными после появления индийского штамма «Дельта».