Президент США Джо Байден. Фото: rt.com

https://racurs.ua/n159238-moskva-znaet-kto-stoit-za-masshtabnymi-kiberatakami-bayden.html

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Российской Федерации известно, кто стоит за масштабными кибератаками с использованием вирусов-вымогателей.

В июне в Женеве состоялся саммит Байдена с главой России Владимиром Путиным. Президент страны-агрессора по итогам переговоров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности. Однако Москва знает причастных к хакерским атакам. Такое заявление сделал американский лидер, сообщает CNN.

У меня был саммит с президентом России Владимиром Путиным. Я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что российские власти знают, где они и кто они, — отметил Байден.

Как известно, в декабре 2020 года хакеры проникли в системы американской компании SolarWinds, которая производит программное обеспечение для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. Благодаря кибератаке были взломаны системы, принадлежащие Министерству финансов США, Министерству внутренней безопасности, Национальному управлению по телекоммуникациям и информации, Минторга США, Пентагона, Минэнерго и ведомству, которое занимается безопасностью в ядерной сфере NNSA.

После хакерских атак в Вашингтоне заявили, что за ними стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, связанная с российской разведкой.

Напомним, Соединенные Штаты Америки запланировали кибератаки против Российской Федерации. Сообщалось, что атаки будут скрытыми для мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Источник: CNN