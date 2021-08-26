«Шахтер» прошел «Монако» в супертяжелом поединке и вышел в Лигу чемпионов

«Шахтер» прошел «Монако». Фото: ФК «Шахтер» в Twitter

https://racurs.ua/n159237-shahter-proshel-monako-v-supertyajelom-poedinke-i-vyshel-v-ligu-chempionov.html

Ракурс

Донецкий «Шахтер» в новом футбольном сезоне будет участвовать в поединках группового этапа Лиги чемпионов.

Горняки в матче с «Монако» в Харькове совершили камбэк, проигрывая по ходу поединка со счетом 0:2. Необходимую ничью 2:2 дончане вырвали уже в овертайме. Трансляцию матча проводили украинские интернет ресурсы.

Гол в ворота «Шахтера» залетел уже на 18 минуте. Фолланд из-за пределов штрафной пробил по воротам, Пятов отбил мяч перед собой, а на добивание первым успел Бен Єддер и вколотил круглого в сетку — 0:1. Второй мяч горняки пропустили на 39 минуте, когда Бен Єддер сумел оторваться от Матвиенко и пробить уже в пустые ворота — 0:2.

Во втором тайме подопечные Роберто Де Дзерби снова могли пропустить, но выручил Пятов. Отыграли один мяч дончане на 74-й минуте — отличился бразильский украинец Марлос — 1:2.

В компенсированное время «Шахтер» снова спас Пятов. Свести поединок вничью удалось уже на 114-й минуте, когда Мудрик в подкате на своей половине поля перехватил мяч, подхватил его у Фернандо и ворвался в штрафную, где пытался отпасовать на партнера. Мяч перехватил защитник

«Монако» Агилар, но от него круглый парашютом залетел за шиворот вратаря «монегасков» — 2:2.

Таким образом по сумме двух матчей 3:2 «Шахтер» пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

«Шахтер» — «Монако» 2:2 (первый матч 1:0)

Голы: Марлос, 74, Агилар, 114 (автогол) — Бен-Йеддер, 18, 39

«Шахтер»: Пятов — Додо, Витао (Кривцов, 101), Марлон, Матвиенко (Исмаили, 46) — Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86) — Тете (Марлос, 66), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 83) — Траоре (Фернандо, 100).

«Монако»: Нюбель — Сидибе (Агилар, 98), Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике (Якобс, 117) — Мартинш (Жан Лукас, 71), Фофана, Тчуамени (Дисаси, 117), Головин (Диоп, 77) — Фолланд, Бен Йеддер (Исидор, 76).

Предупреждения: Додо, Тете, Марлон, Соломон, Кривцов — Фолланд, Головин, Фофана, Бадьяшиль.

Напомним, чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков будет готовить национальную сборную Украины к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера.