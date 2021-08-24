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Ракурс
Футбольную сборную Украины всех времен выбрали болельщики

Футбольную сборную Украины всех времен выбрали болельщики (СПИСОК)

24 авг 2021, 15:32
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Символическую сборную Украины по футболу всех времен выбрали болельщики.

За лучших игроков фанаты голосовали на страницах Украинской ассоциации футбола в Facebook, Instagram и Telegram.

На участие в «сборной мечты» претендовали 200 игроков разных эпох, за них отдали голоса более 50 тыс. болельщиков.

К 30-й годовщине независимости Украины в УАФ объявили 11 фамилий футболистов, которые вошли в «Cимволичную сборную Украины всех времен. Выбор болельщиков».

В воротах «сборной мечты» сыграл бы голкипер Александр Шовковский.

В защите играли бы Виталий Миколенко, Владислав Ващук, Александр Головко, Олег Лужный.

Полузащитники лучшей национальной сборной: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Сергей Назаренко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко.

Футбольную сборную Украины всех времен выбрали болельщики, фото - УАФ

В нападении сыграл бы Андрей Шевченко, который 1 августа прекратил контракт с УАФ.


Как видим, болельщики гармонично объединили легенд 1990-х, кумиров 2000-х со звездами современности, — прокомментировали выбор фанатов в УАФ.

Источник: Ракурс


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