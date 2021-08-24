Ракурсhttps://racurs.ua/
Футбольну збірну України усіх часів обрали вболівальники
Футбольну збірну України усіх часів обрали вболівальники (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n159180-futbolnu-zbirnu-ukrayiny-usih-chasiv-obraly-vbolivalnyky-spysok.htmlРакурс
Символічну збірну України з футболу усіх часів обрали вболівальники.
За найкращих гравців фанати голосували на сторінках Української асоціації футболу у Facebook, Instagram та Telegram.
На участь у «збірній мрії» претендували 200 гравців різних епох, за них віддали голоси понад 50 тис. вболівальників.
До 30-ї річниці незалежності України в УАФ оголосили 11 прізвищ футболістів, які увійшли до «Cимволічної збірної України всіх часів. Вибір вболівальників».
У воротах «збірної мрії» зіграв би голкіпер Олександр Шовковський.
У захисті грали б: Віталій Миколенко, Владислав Ващук, Олександр Головко, Олег Лужний.
Півзахисники найкращої національної збірної: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Сергій Назаренко, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко.
У нападі зіграв би Андрій Шевченко, який 1 серпня припинив контракт з УАФ.
Як бачимо, вболівальники гармонійно зміксували легенд 1990-х, кумирів 2000-х із зірками сучасності, — прокоментували вибір фанатів в УАФ.
.