Футбольну збірну України усіх часів обрали вболівальники

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Символічну збірну України з футболу усіх часів обрали вболівальники.

За найкращих гравців фанати голосували на сторінках Української асоціації футболу у Facebook, Instagram та Telegram.

На участь у «збірній мрії» претендували 200 гравців різних епох, за них віддали голоси понад 50 тис. вболівальників.

До 30-ї річниці незалежності України в УАФ оголосили 11 прізвищ футболістів, які увійшли до «Cимволічної збірної України всіх часів. Вибір вболівальників».

У воротах «збірної мрії» зіграв би голкіпер Олександр Шовковський.

У захисті грали б: Віталій Миколенко, Владислав Ващук, Олександр Головко, Олег Лужний.

Півзахисники найкращої національної збірної: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Сергій Назаренко, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко.

У нападі зіграв би Андрій Шевченко, який 1 серпня припинив контракт з УАФ.