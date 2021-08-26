«Шахтар» пройшов «Монако». Фото: ФК «Шахтар» у Twitter

https://racurs.ua/ua/n159237-shahtar-proyshov-monako-u-nadvajkomu-poiedynku-y-vyyshov-u-ligu-chempioniv.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» у новому футбольному сезоні братиме участь у поєдинках групового етапу Ліги чемпіонів.

Гірники у матчі-відповіді з «Монако» в Харкові здійснили камбек, програючи по ходу поєдинку з рахунком 0:2. Необхідну нічию 2:2 донеччани вирвали вже в овертаймі. Трансляцію матчу проводили українські інтернет ресурси.

Гол у ворота «Шахтаря» залетів вже на 18 хвилині. Фолланд з-за меж штрафного пробив по воротах, П’ятов м’яч відбив перед собою, а на добивання першим встиг Бен Єддер і вколотив круглого у сітку — 0:1. Другий м’яч гірники пропустили на 39 хвилині, коли Бен Єддер зумів відірватися від Матвієнка і пробити вже у порожні ворота — 0:2.

У другому таймі підопічні Роберто Де Дзербі знову могли пропустити, але виручив П’ятов. Відіграли один м’яч донеччани на 74-й хвилині — відзначився бразильський українець Марлос — 1:2.

У компенсований час «Шахтар» знову врятував П’ятов. Звести поєдинок унічию вдалося вже на 114-й хвилині, коли Мудрик в підкаті на своїй половині поля перехопив м’яч, підхопив його у Фернандо й увірвався в штрафну, де намагався відпасувати на партнера. М’яч перехопив захисник «Монако» Агілар, але від нього круглий парашутом залетів за комір воротаря «монегасків» — 2:2.

Таким чином за сумою двох матчів 3:2 «Шахтар» пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

«Шахтар» — «Монако» 2:2 (перший матч 1:0)

Голи: Марлос, 74, Агілар, 114 (автогол) — Бен-Йеддер, 18, 39

«Шахтар»: П’ятов — Додо, Вітао (Кривцов, 101), Марлон, Матвієнко (Ісмаїлі, 46) — Майкон, Маркос Антоніо (Степаненко, 86) — Тете (Марлос, 66), Алан Патрік, Соломон (Мудрик, 83) — Траоре (Фернандо, 100).

«Монако»: Нюбель — Сідібе (Агілар, 98), Марипан, Бадьяшиль, Кайо Енріке (Якобс, 117) — Мартінш (Жан Лукас, 71), Фофана, Тчуамени (Дисаси, 117), Головін (Диоп, 77) — Фолланд, Бен Йеддер (Ісидор, 76).

Попередження: Додо, Тітці, Марлон, Соломон, Кривцов — Фолланд, Головін, Фофана, Бадьяшіль.

Нагадаємо, чемпіон світу-2019 зі збірною U-20 Олександр Петраков готуватиме національну збірну України до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера.