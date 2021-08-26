Президент США Джо Байден. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n159238-moskva-znaie-hto-stoyit-za-masshtabnymy-kiberatakamy-bayden.html

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Російській Федерації відомо, хто стоїть за масштабними кібератаками з використанням вірусів-вимагачів.

У червні в Женеві відбувся саміт Байдена з главою Росії Володимиром Путіним. Президент країни-агресора за підсумками переговорів повідомив, що Москва і Вашингтон домовилися почати консультації з кібербезпеки. Однак Москва знає причетних до хакерських атак. Таку заяву зробив американський лідер, повідомляє CNN.

У мене був саміт з президентом Росії Володимиром Путіним. Я дав зрозуміти, що ми чекаємо, що вони залучать їх до відповіді, тому що російська влада знає, де вони та хто вони, — зазначив Байден.

Як відомо, в грудні 2020 року хакери проникли в системи американської компанії SolarWinds, яка виробляє програмне забезпечення для управління і забезпечення безпеки комп’ютерних систем. Завдяки кібератаці були зламані системи, що належать міністерству фінансів США, міністерству внутрішньої безпеки, Національному управлінню телекомунікацій і інформації, Мінторгу США, Пентагону, Міненерго та відомству, яке опікується безпекою в ядерній сфері NNSA.

Після хакерських атак у Вашингтоні заявили, що за ними стоїть хакерська група APT29 або Cozy Bear, пов’язана з російською розвідкою.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запланували кібератаки проти Російської Федерації. Повідомлялося, що атаки будуть прихованими для світу, але «очевидними для російської розвідки, збройних сил і президента Володимира Путіна».

Джерело: CNN