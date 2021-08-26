Різкий стрибок COVID-заражень зафіксували в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n159239-rizkyy-strybok-covid-zarajen-znovu-zafiksuvaly-v-ukrayini.html

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Різко зросла кількість нових COVID-випадків в Україні — за добу заразилась 1 тис. 581 особа.

Довелося госпіталізувати 464 хворих, а 45 осіб вчора померли. Побороти коронавірус змогли 1 тис. 269 осіб. За останню добу медики зробили понад 52 тис. тестувань різними методами. Про це 26 серпня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 264 випадки, Донецькій області — 161 хворий, Одеській області — 119 інфікованих, Харківській області — 105 заражених та Луганській області — 93 хворих. Загалом за весь час пандемії в Україні занедужали 2 млн 278 тис. 171 осіб, одужали 2 млн 203 тис. 429 осіб. Померли від «ковіду» 53 тис. 566 осіб.

У МОЗ додали, що за 25 серпня вакцинувалися 162 тис. 410 осіб. Одну дозу отримали 44 тис. 218 осіб, а повністю імунізовані 118 тис. 192 особи.

Нагадаємо, американські науковці дізналися, що ефективність від вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson впала з 91% до 66%. Виявилося, що ці препарати стали не такими ефективними після появи індійського штаму «Дельта».