Нову хвилю пандемії коронавірусу спрогнозувала ВООЗ. Фото: corvelva.it

https://racurs.ua/ua/n159241-novu-hvylu-pandemiyi-koronavirusu-sprognozuvala-vooz.html

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Нову хвилю пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 варто чекати вже восени.

Зараз ситуація в світі стабілізувалася, але захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні. Про це 26 серпня повідомив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус на брифінгу, йдеться в Twitter організації.

За його словами, вересень, жовтень та листопад стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії і організації заходів реагування на неї. Він додав, що реальне число хворих по всьому світу суттєво відрізняється від офіційної статистики ВООЗ.

У липні фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я заявляли, що через поширення штаму «Дельта» досягнення в боротьбі з коронавірусом можуть нівелюватися.

Нагадаємо, американські науковці дізналися, що ефективність від вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson впала з 91% до 66%. Виявилося, що ці препарати стали не такими ефективними після появи індійського штаму «Дельта».