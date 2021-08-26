Как будут работать школы с 1 сентября — объяснение чиновников

https://racurs.ua/n159256-kak-budut-rabotat-shkoly-s-1-sentyabrya-obyasnenie-chinovnikov.html

Ракурс

Обучение с 1 сентября школьники начнут в обычном полноформатном режиме. Как дальше будет проходить обучение — зависит от эпидситуации в стране.

Новый учебный год начнется вовремя — 1 сентября — и будет проходить в обычном режиме. С 1 сентября откроются все школы страны в обычном формате, независимо от количества привитых сотрудников в учебных заведениях.

Но по мере ухудшения ситуации с коронавирусом в регионах «красного», «оранжевого» и «желтого» уровня эпидемиологической ситуации останутся открытыми только те учебные заведения, где минимум 80% педагогов привиты против COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире каналов «1+1» и «Украина».

Если привито меньшее количество работников, школы будут работать дистанционно или в смешанном формате.

К началу учебного года мы все-таки рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме, — рассказывал ранее министр образования Сергей Шкарлет.

По состоянию на 15 июля в Украине привили только 35% учителей. Но в каждой области ситуация была разной. Больше всего привитых было в Киевской области, меньше — в Волынской.

По данным МОН, по состоянию на 15 августа почти 42% работников школ, или 450 тыс. человек, были вакцинированы от COVID-19. Больше всего вакцинированных педагогов было все еще в Киевской области (около 60%). А в таких областях как Житомирская, Ровенская, Волынская показатели были минимальными.