Четырехдневные выходные в 2022 году утвердил Кабмин. Фото: osoblyva.com

https://racurs.ua/n159255-chetyrehdnevnye-vyhodnye-v-2022-godu-utverdil-kabmin-nazvany-daty.html

Ракурс

Четырехдневные выходные будут иметь украинцы в 2022 году — правительство утвердило план переноса рабочих дней на следующий год.

Решение приняли в целях «рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2022 году» 8 марта — Международного женского дня и 28 июня — Дня Конституции. Такое решение приняло правительство во время заседания 26 августа, а текст распоряжения появился на сайте правительства.

Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом украинцы смогут получить по четыре выходных подряд: с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня. Правительство согласовало, что специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Нацбанк. Отмечается, что отработки этих выходных не приведут к установлению рабочей шестидневной недели.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности.