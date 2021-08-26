Дело «Межигорья» Януковича Антикоррупционный суд разрешил расследовать заочно

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Следствие по делу о незаконном присвоении Виктором Януковичем резиденции «Межигорье» Антикоррупционный суд разрешил проводить заочно.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына.

Янукович и его сын Александр подозреваются в нескольких преступлениях, которые привели к незаконному присвоению комплекса сооружений на территории Вышгородского района.

Постановление окончательное и не подлежит отдельному обжалованию в апелляционном порядке.

Это решение может ускорить процесс расследования, которое длится уже семь лет. Подозреваемые скрываются на территории России, сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбук.

Напомним, что Виктора Януковича вместе с сыном подозревают в присвоении резиденции «Межигорье» и нанесении убытков в размере 540 млн грн.

По версии следствия, комплекс «Межигорье» передали в ведение Кабинета министров Украины от Государственного управления делами (ГУД). В это время Янукович был премьер-министром.

Он, якобы пользуясь служебным положением, вывел активы из-под ограничений закона о приватизации государственного имущества, но в 2005 году комплекс вернули ГУД.

В 2007 году Янукович обратился с письмом к президенту Ющенко с просьбой обменять имущество комплекса отдыха «Пуща-Водица» стоимостью 540 млн грн на помещение частной фирмы.

В день рождения Януковича в 2007 году Ющенко якобы секретным распоряжением предоставил ему в пользование дачный дом на территории комплекса «Пуща-Водица».

Сын Януковича Александр привлек бывшего охранника на роль директора ООО «Мединвестрейд», а Литовченко (из окружения семьи Януковича) в августе 2007 года предложил стать одним из основателей и директором ООО «Танталит», которое в дальнейшем должно было стать приобретателем имущества.

В этом же году Эдуард Ставицкий как председатель правления НАК «Надра Украины» инициировал рассмотрение вопроса о проведении обмена имущества комплекса отдыха «Пуща Водица» на нежилые здания ООО «Мединвесттрейд». Это привело к заключению договоров мены и перехода имущества в собственность общества ООО «Мединвестрейд», а в дальнейшем и ООО «Танталит».

В 2013 году имуществом завладел Сергей Клюев как владелец доли в ООО «Танталит» по заниженной в несколько раз цене (89 млн 303 тыс. 560 грн, при совокупной рыночной стоимости по оценкам экспертизы в 540 млн 92 тыс. грн).

Напомним, что в августе этого года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по поводу событий в центральной части Киева в феврале 2014 года.