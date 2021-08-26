Справу “Межигір’я” Януковича Антикорупційний суд дозволив розслідувати заочно

https://racurs.ua/ua/n159254-spravu-mejygirya-yanukovycha-antykorupciynyy-sud-dozvolyv-rozsliduvaty-zaochno.html

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Слідство у справі про незаконне привласнення Віктором Януковичем резиденції «Межигір'я» Антикорупційний суд дозволив проводити заочно.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього президента України та його сина.

Янукович і його син Олександр підозрюються у кількох злочинах, що призвели до незаконного привласнення комплексу споруд на території Вишгородського району.

Ухвала остаточна та не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку.

Це рішення може пришвидшити процес розслідування, яке триває вже сім років. Підозрювані переховуються на території Росії, повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що Віктора Януковича разом з сином підозрюють у незаконному привласненні резиденції «Межигір'я» та завдаванні збитків у розмірі 540 млн грн.

За версією слідства, комплекс «Межигір'я» передали у відання Кабінету міністрів України від Державного управління справами (ДУС). У цей час Віктор Янукович був прем'єр-міністром.

Він, нібито користуючись службовим становищем, вивів активи з-під обмежень закону про приватизацію державного майна, але у 2005 комплекс повернули ДУС.

У 2007 році Янукович звернувся листом до президента Ющенка з проханням обміняти майно комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» вартістю 540 млн грн на приміщення приватної фірми.

У день народження Януковича у 2007 році Ющенко начебто секретним розпорядженням надав йому у користування дачний будинок на території комплексу «Пуща-Водиця».

Син Януковича Олександр залучив колишнього охоронця на роль директора ТОВ «Медінвестрейд», а Литовченку (з оточення родини Януковича) в серпні 2007 року запропонував стати одним із засновників та директором ТОВ «Танталіт», яке в подальшому мало стати набувачем майна.

У цьому ж році Едуард Ставицький як голова правління НАК «Надра України» ініціював розгляд питання про проведення обміну майна комплексу відпочинку «Пуща Водиця» на нежитлові будівлі ТОВ «Медінвесттрейд». Це призвело до укладення договорів міни та переходу майна у власність товариства ТОВ «Медінвестрейд», а в подальшому й ТОВ «Танталіт».

У 2013 році майном заволодів Сергій Клюєв як власник частки в ТОВ «Танталіт» за заниженою в кілька разів ціною (89 млн 303 тис. 560 грн, при сукупній ринковій вартості за оцінками експертизи в 540 млн 92 тис. грн).

У серпні цього року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича стосовно подій у центральній частині Києва у лютому 2014 року.